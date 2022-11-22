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Германия готовится к возможным отключениям электричества

22 ноября 2022 07:36
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Новости Германии. Немцы готовятся к возможным отключениям электричества. Об этом пишут местные СМИ. Правительство Германии вместе с федеральным банком уже разрабатывают сценарий на этот случай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия готовится к возможным отключениям электричества-1

Одна из мер – ежедневное ограничение на выдачу наличных. Поскольку немцы и так редко пользуются картами. А при отсутствии электричества спрос на наличные резко вырастет. В результате чего может возникнуть дефицит. Чтобы избежать этого, Немецкий федеральный банк создаст дополнительные миллиардные резервы наличности. Стоит отметить, что, согласно опросу местной газеты, более 40 % немцев опасаются отключения электроэнергии в ближайшие шесть месяцев. На этом фоне немецкое управление по чрезвычайным ситуациям рекомендовало гражданам держать дома наличные деньги на этот случай.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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