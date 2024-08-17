За время боевых действий в Украине американский военно-промышленный комплекс заметно улучшил свое положение, в то время как союзники Вашингтона, наоборот, потеряли свои позиции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия больше не может оказывать финансовую помощь Киеву. В бюджете страны просто нет на это средств, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на министра финансов. О печальном с этой точки зрения положении ФРГ политик в письме рассказал главе военного ведомства. Однако запросы на поддержку Украины продолжают приходить. Таков результат «дружбы» с США. Пока сам Вашингтон зарабатывает на войне, партнеры по международной арене отдают последние ресурсы. Ожидается, что запланированная военная поддержка ВСУ в 2025 году сократится почти вдвое, а в 2027-м и вовсе составит менее 10 % от нынешнего уровня.