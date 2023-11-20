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Германии не хватило 3 млрд евро на выплаты безработным

20 ноября 2023 11:40
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Новости Германии. Германии не хватило денег на соцпособия. Дефицит в новой системе выплат безработным превысил 3 миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Германии не хватило 3 млрд евро на выплаты безработным-1

Речь в том числе об оплате их жилья и отопления. Возникшую проблему Министерство финансов объясняет инфляцией, а также ухудшением состояния экономики. Среди причин также и приток украинских беженцев. Им по решению властей Германии предоставлен статус, который гарантирует более высокие выплаты, если сравнивать с другими беженцами. А сформированный ранее бюджет оказался не рассчитан на такое число украинских переселенцев.

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

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