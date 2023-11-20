Германии не хватило 3 млрд евро на выплаты безработным

Речь в том числе об оплате их жилья и отопления. Возникшую проблему Министерство финансов объясняет инфляцией, а также ухудшением состояния экономики. Среди причин также и приток украинских беженцев. Им по решению властей Германии предоставлен статус, который гарантирует более высокие выплаты, если сравнивать с другими беженцами. А сформированный ранее бюджет оказался не рассчитан на такое число украинских переселенцев.