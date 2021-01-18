Германии может грозить экономический спад в случае продления карантинных ограничений

Новости Германии. Экономике Германии грозит серьезный спад в случае продления карантинных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в Немецком федеральном банке.

Коронавирусом в стране заражены уже более 2 миллионов жителей, скончались почти 47 тысяч человек.

В Германии действуют строгие карантинные меры, и, судя по всему, локдаун намерены ужесточить. Данный вопрос канцлер Ангела Меркель обсудит с главами федеральных земель уже в ближайшие дни.

По последним данным, число заболевших COVID-19 в мире превысило 95 миллионов. Наиболее сложная эпидобстановка сохраняется в США, где зараженных уже почти 24 миллиона. В списке антилидеров по числу инфицированных также Индия, Бразилия и Россия.