Прямой эфир

Германии может грозить экономический спад в случае продления карантинных ограничений

18 января 2021 18:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Экономике Германии грозит серьезный спад в случае продления карантинных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в Немецком федеральном банке.

Германии может грозить экономический спад в случае продления карантинных ограничений-1

Коронавирусом в стране заражены уже более 2 миллионов жителей, скончались почти 47 тысяч человек.

В Германии действуют строгие карантинные меры, и, судя по всему, локдаун намерены ужесточить. Данный вопрос канцлер Ангела Меркель обсудит с главами федеральных земель уже в ближайшие дни.

По последним данным, число заболевших COVID-19 в мире превысило 95 миллионов. Наиболее сложная эпидобстановка сохраняется в США, где зараженных уже почти 24 миллиона. В списке антилидеров по числу инфицированных также Индия, Бразилия и Россия.

Германии может грозить экономический спад в случае продления карантинных ограничений-4

В Португалии не хватает больничных коек, а в Мексике – мест на кладбищах. Из-за роста числа умерших от коронавируса территории погостов приходится расширять.

# Коронавирус # Ангела Меркель # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Гватемале полицейские применили слезоточивый газ и палки для разгона толпы мигрантов
18 января 2021 13:22

В Гватемале полицейские применили слезоточивый газ и палки для разгона толпы мигрантов

В Германии выявили ещё один ранее неизвестный штамм коронавируса
18 января 2021 13:09

В Германии выявили ещё один ранее неизвестный штамм коронавируса

На улицах кордоны, силовиков проверяет ФБР. Как в США готовятся к инаугурации Байдена?
18 января 2021 12:59

На улицах кордоны, силовиков проверяет ФБР. Как в США готовятся к инаугурации Байдена?