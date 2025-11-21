Герасимов доложил Путину о полном взятии Купянска

Российская армия сообщает о взятии Купянска в Харьковской области. Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил лидеру государства Владимиру Путину, что группировка «Запад» взяла город и продолжает операции против сил Украины в районе реки Оскол. Об этом пишет ТАСС.

Командир Сергей Кузовлев подтвердил окончание операции Путину.

Купянск – крупный транспортный узел, через который проходят пути снабжения Вооруженных сил Украины; овладение им дает возможность продвигаться вглубь региона, в том числе в направлении Изюма, Чугуева и Волчанска.

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