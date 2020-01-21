Геополитика, экология и климат: в Давосе проходит 50-й Всемирный экономический форум
Новости Швейцарии. В швейцарском Давосе проходит 50-й Всемирный экономический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти 3 тысячи человек, в том числе лидеры государств, учёные и бизнесмены мирового уровня обсуждают основные вызовы современности.
В центре дискуссий – геополитика, экология и климат. Одной из главных тем для обсуждения также станет развитие природоохранных технологий при ускорении темпов экономического роста.
На форуме уже выступил Дональд Трамп. Среди гостей нынешней сессии также шведская экоактивистка Грета Тунберг. Свою работу юбилейный форум завершит в пятницу.