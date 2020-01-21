Геополитика, экология и климат: в Давосе проходит 50-й Всемирный экономический форум

Новости Швейцарии. В швейцарском Давосе проходит 50-й Всемирный экономический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти 3 тысячи человек, в том числе лидеры государств, учёные и бизнесмены мирового уровня обсуждают основные вызовы современности.

В центре дискуссий – геополитика, экология и климат. Одной из главных тем для обсуждения также станет развитие природоохранных технологий при ускорении темпов экономического роста.