Прямой эфир

Геополитика, экология и климат: в Давосе проходит 50-й Всемирный экономический форум

21 января 2020 17:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Швейцарии. В швейцарском Давосе проходит 50-й Всемирный экономический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти 3 тысячи человек, в том числе лидеры государств, учёные и бизнесмены мирового уровня обсуждают основные вызовы современности. 

Геополитика, экология и климат: в Давосе проходит 50-й Всемирный экономический форум-1

В центре дискуссий  геополитика, экология и климат. Одной из главных тем для обсуждения также станет развитие природоохранных технологий при ускорении темпов экономического роста.

Геополитика, экология и климат: в Давосе проходит 50-й Всемирный экономический форум-4

На форуме уже выступил Дональд Трамп. Среди гостей нынешней сессии также шведская экоактивистка Грета Тунберг. Свою работу юбилейный форум завершит в пятницу.

# Экология # Дональд Трамп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
До 6 человек увеличилось число погибших от неизвестного вируса в Китае
21 января 2020 13:23

До 6 человек увеличилось число погибших от неизвестного вируса в Китае

Американскую бомбу времён войны обезвредили в Кёльне
21 января 2020 13:11

Американскую бомбу времён войны обезвредили в Кёльне

Почти 3 тысячи человек из 117 стран примут участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе
21 января 2020 12:12

Почти 3 тысячи человек из 117 стран примут участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе