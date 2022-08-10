Генсек правящей партии Польши «Право и справедливость» начал угрожать Евросоюзу

Уже на протяжении двух лет Польша и Еврокомиссия не могут решить спор по поводу верховенства права. На Варшаву не подействовали ни словесные угрозы со стороны ЕС, ни огромные штрафы. Сейчас напряженность между двумя сторонами возросла еще больше.

Генеральный секретарь правящей партии Польши «Право и справедливость» буквально начал угрожать Евросоюзу. Он заявил, что если Варшаву будут прижимать к стене, то у польских властей не будет другого выбора, кроме как «использовать все оружие из арсенала». Кроме того, политик потребовал от ЕС 35 миллиардов евро на помощь в борьбе с пандемией. И если польское правительство не получит этих денег, то Варшава подаст в суд на Брюссель, наложит вето на инициативы ЕС и создаст альянс для смены председателя Евросоюза.