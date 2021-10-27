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Генсек ООН объявил тревогу: принимаемых мер для борьбы с глобальным потеплением недостаточно

27 октября 2021 21:10
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«Грозный сигнал тревоги». Так Генсек ООН назвал новый доклад о климатических изменениях, который был подготовлен экспертами организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Генсек ООН объявил тревогу: принимаемых мер для борьбы с глобальным потеплением недостаточно-1

Согласно отчету, принимаемых мер для борьбы с глобальным потеплением совершенно недостаточно. Климатический кризис несет угрозу всему человечеству.  

Генсек ООН объявил тревогу: принимаемых мер для борьбы с глобальным потеплением недостаточно-4

Кроме того, страны должны осознать, что старая модель развития, основанная на углеродном топливе – это смертный приговор для их экономики и для нашей планеты.  

# Экология # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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