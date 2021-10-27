Генсек ООН объявил тревогу: принимаемых мер для борьбы с глобальным потеплением недостаточно

«Грозный сигнал тревоги». Так Генсек ООН назвал новый доклад о климатических изменениях, который был подготовлен экспертами организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно отчету, принимаемых мер для борьбы с глобальным потеплением совершенно недостаточно. Климатический кризис несет угрозу всему человечеству.