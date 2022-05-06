Генсек ООН: необходимо вернуть продовольствие из Беларуси, России и Украины на мировые рынки

Необходимо вернуть продовольствие из Беларуси, России и Украины на мировые рынки, об этом заявил Генеральный секретарь ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его мнению, это станет важным шагом для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Антониу Гутерриш отметил, что несмотря на сложную политическую ситуацию, готов обеспечить диалог для воплощения этих мер в жизнь.

Напомним, с начала специальной военной операции в Украине мировые цены на продовольствие и удобрения резко выросли. Это привело к серьезному продовольственному кризису. Как сообщили в ООН, почти 200 миллионов человек уже ощущают нехватку продуктов. Наиболее тяжелая ситуация в Эфиопии, Южном Судане и Йемене.