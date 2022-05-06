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Генсек ООН: необходимо вернуть продовольствие из Беларуси, России и Украины на мировые рынки

06 мая 2022 08:38
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Необходимо вернуть продовольствие из Беларуси, России и Украины на мировые рынки, об этом заявил Генеральный секретарь ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Генсек ООН: необходимо вернуть продовольствие из Беларуси, России и Украины на мировые рынки-1

По его мнению, это станет важным шагом для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Антониу Гутерриш отметил, что несмотря на сложную политическую ситуацию, готов обеспечить диалог для воплощения этих мер в жизнь.

Напомним, с начала специальной военной операции в Украине мировые цены на продовольствие и удобрения резко выросли. Это привело к серьезному продовольственному кризису. Как сообщили в ООН, почти 200 миллионов человек уже ощущают нехватку продуктов. Наиболее тяжелая ситуация в Эфиопии, Южном Судане и Йемене.

# Международная политика # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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