Генсек НАТО Столтенберг призвал отменить для Украины план для вступления в Альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с инициативой отменить для Киева План действий для присоединения к Североатлантическому блоку. Он заявил, что такой шаг позволит ускорить вступление страны в Альянс, пишет РИА Новости.

Сообщение об отмене плана Столтенберг сделал перед началом саммита стран НАТО в Вильнюсе, который стартует во вторник, 11 июля. Генсек отметил, что предложил план из 3-х пунктов по приближению Украины к Альянсу. Речь идет о пакете многолетней поддержки, укреплению связей через создание Совета НАТО-Украина, а также отмену для Киева необходимости выполнения Плана действий по членству. Это значительно укоротит процесс присоединения украинского государства, сказал Столтенберг.