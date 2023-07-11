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Генсек НАТО Столтенберг призвал отменить для Украины план для вступления в Альянс

11 июля 2023 10:04
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с инициативой отменить для Киева План действий для присоединения к Североатлантическому блоку. Он заявил, что такой шаг позволит ускорить вступление страны в Альянс, пишет РИА Новости. 

Сообщение об отмене плана Столтенберг сделал перед началом саммита стран НАТО в Вильнюсе, который стартует во вторник, 11 июля. Генсек отметил, что предложил план из 3-х пунктов по приближению Украины к Альянсу. Речь идет о пакете многолетней поддержки, укреплению связей через создание Совета НАТО-Украина, а также отмену для Киева необходимости выполнения Плана действий по членству. Это значительно укоротит процесс присоединения украинского государства, сказал Столтенберг. 

# Международная политика # Йенс Столтенберг

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