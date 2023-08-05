Власти Украины не до конца осознают мощь армии Российской Федерации. Об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос, сообщает РИА Новости.

Он предостерег, что российские войска способны оперативно дойти до Киева за 12 часов, и в оценке их возможностей президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку. Также Кривонос отметил, что преимущество российской армии обусловлено наличием хорошей техники и государственного обеспечения.

По данным сводки Министерства обороны РФ от 4 августа, с начала контрнаступления украинских войск на различных направлениях, начавшегося 4 июня, ВСУ потеряли более 43 тысяч человек.