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Генерал ВСУ Кривонос: российская армия может дойти до Киева за 12 часов

05 августа 2023 08:41
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Власти Украины не до конца осознают мощь армии Российской Федерации. Об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос, сообщает РИА Новости.

Он предостерег, что российские войска способны оперативно дойти до Киева за 12 часов, и в оценке их возможностей президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку. Также Кривонос отметил, что преимущество российской армии обусловлено наличием хорошей техники и государственного обеспечения.

По данным сводки Министерства обороны РФ от 4 августа, с начала контрнаступления украинских войск на различных направлениях, начавшегося 4 июня, ВСУ потеряли более 43 тысяч человек.

# Международная политика

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