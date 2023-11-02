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Генерал ВС Германии: у ВСУ нет сил наступать на юге

02 ноября 2023 14:05
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Генерал-лейтенант ВС Германии в отставке Роланд Катер отметил, что из-за непроницаемой обороны, создаваемой российскими войсками, украинские войска утратили возможность наступать на юге. Об этом пишет РИА Новости.

Он также высказал предположение, что с началом сезона дождей столкновения в воздухе могут усилиться. Ранее германский телеканал Bild сообщал, что Россия продолжила укрепление своей обороны «зубами дракона», что представляет серьезную угрозу для украинских войск, так как техника НАТО не в силах преодолеть такие фортификационных сооружений.

# Международная политика

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