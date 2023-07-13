Генерал Тарнавский сообщил, что ВСУ уже получили кассетные боеприпасы от США

Украина заполучила от США кассетные боеприпасы, но еще не применяла их, сообщил бригадный генерал Вооруженных сил Украины Александр Тарнавский. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN, пишет РИА Новости.

Он также добавил, что решение о том, где их задействовать, будет приниматься руководством страны. Однако на их использование существуют ограничения, включая густонаселенные территории, пусть даже там присутствуют российские войска.

О начале поставок кассетных боеприпасов Украине объявил президент США Джо Байден. Однако подобные поставки стали поводом для беспокойства, так как некоторые из этих боеприпасов могут оказаться неустойчивыми и будут представлять угрозу для мирного населения и после завершения конфликта.

Против поставов столь опасного оружия в Украину высказались и в Конгрессе США. Соратники Байдена по законодательному собранию разрабатывают поправку к законопроекту об обороне, которая запрещает передачу кассетных боеприпасов. Они утверждают, что их применение нарушает права человека.