Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский констатировал превосходство армии России по ряду направлений, сообщает РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что недостаток войск, оружия и амуниции всегда представляет собой проблему для военнослужащих, тем более в такой обширной зоне боевых действий. Российская армия обладает численным и техническим превосходством, включая средства радиоэлектронной борьбы, артиллерию, ракетные комплексы и авиацию.

В начавшемся 4 июня контрнаступлении на нескольких направлениях, включая Южнодонецкое, Артемовское и Запорожское, участвовали подготовленные НАТО бригады, оснащенные западной техникой, в том числе танками Leopard. Однако достичь поставленных целей ВСУ не удалось, а потери были существенными, включая множество единиц техники.

В связи с провалом наступления ВСУ в западных СМИ отмечается, что Киев отказался от ввода в бой крупных соединений и западной техники. Госсекретарь США Энтони Блинкен предполагает, что наступление украинских вооруженных сил будет длительным и продлится несколько месяцев.