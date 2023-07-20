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Генерал Сырский: Россия имеет превосходство над ВСУ на разных направлениях боевых действий

20 июля 2023 12:34
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Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский констатировал превосходство армии России по ряду направлений, сообщает РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что недостаток войск, оружия и амуниции всегда представляет собой проблему для военнослужащих, тем более в такой обширной зоне боевых действий. Российская армия обладает численным и техническим превосходством, включая средства радиоэлектронной борьбы, артиллерию, ракетные комплексы и авиацию.

В начавшемся 4 июня контрнаступлении на нескольких направлениях, включая Южнодонецкое, Артемовское и Запорожское, участвовали подготовленные НАТО бригады, оснащенные западной техникой, в том числе танками Leopard. Однако достичь поставленных целей ВСУ не удалось, а потери были существенными, включая множество единиц техники.

В связи с провалом наступления ВСУ в западных СМИ отмечается, что Киев отказался от ввода в бой крупных соединений и западной техники. Госсекретарь США Энтони Блинкен предполагает, что наступление украинских вооруженных сил будет длительным и продлится несколько месяцев.

# Международная политика

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