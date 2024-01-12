Генерал США Ходжес призвал Украину мобилизовать больше женщин

Экс-глава армии США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, призвал Украину активизировать призыв в армию женщин и граждан, выехавших за границу. Об этом пишет РИА Новости.

Он считает, что в Украине хватает мужчин, но нужна действенная кампания по мобилизации. Ходжес подчеркивает, что женщин может быть больше, чем предполагается в ВСУ.

Он также подчеркнул, что Украине следует потребовать вернуть мужчин, которые уехали за границу. С 24 февраля 2022 года Украина находится на военном положении, и выезд из страны запрещен для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы грозит уголовная ответственность.