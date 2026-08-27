Генерал Ратко Младич скончался в тюрьме в Гааге

Бывшый командующий армией боснийских сербов Ратко Младич скончался, пишет РИА Новости.

О кончине экс‐военного, который отбывал пожизненный срок в гаагской тюрьме ООН, ранее сообщили сразу несколько средств массовой информации. Сын Ратко Младича Дарко подтвердил достоверность информации.

Ратко Младич возглавлял армию Республики Сербской в период вооруженного конфликта в Боснии и Герцеговине (1992–1995 гг). На протяжении 16 лет ему удавалось скрываться от международного правосудия. Задержали генерала лишь в 2011 году. В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии объявил обвинительный приговор: Младича признали виновным, в частности, в геноциде боснийских мусульман в Сребренице, а также в нарушениях правил и обычаев ведения войны.

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