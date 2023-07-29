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Генерал ФРГ Фрейдинг: ВСУ несут большие потери в живой силе и технике из-за российских мин

29 июля 2023 10:45
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Разминирование стало самой опасной составляющей контрнаступления Украины и рушит стратегии НАТО в военных вопросах. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, действующий немецкий бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.

Он отметил, что специалисты вынуждены рисковать своей жизнью, вручную разминируя минные поля, и поэтому многие из них были ранены или погибли. По оценке Госдепартамента США, территория с потенциальными минами в Украине составляет половину территории Германии. Это обстоятельство создает серьезные преграды для дальнейшего наступления украинских войск и противоречит принципам НАТО. Боевая техника стран Запада также подвержена выводу из строя минами РФ. Это сильно затрудняет ведение наступательных операций украинскими Вооруженными силами.

# Международная политика

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