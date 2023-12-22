Россия помешала планам Киева по закупке истребителей за рубежом. Об этом рассказал украинский топ-менеджер и управленец в сфере производства и продажи специальной техники и оборудования, генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас, пишет РИА Новости.



Он уточнил, что переговоры велись с продавцом о поставке истребителей, и он уже был готов на заключение соглашения. Однако, одно из писем сделки попало «в руки россиян». По словам Бельбаса, российские дипломаты опирались на этот документ для воздействия на местные власти, которые, в конечном счете, были вынуждены отказать Киеву и аннулировать сделку.

Также он отметил, что Россия довольно часто срывает сделки по закупке оружия по всему миру.

В Кремле не раз заявляли, что военная помощь западных стран не несет ничего хорошего и только пролонгирует конфликт. А все грузы, в которых перевозят оружие и боеприпасы для ВСУ, становятся законной целью для ВС России.