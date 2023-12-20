Генассамблеей ООН принята резолюция России о борьбе с героизацией нацизма

19 декабря 2023 года Генеральной Ассамблеей ООН принята резолюция России о борьбе с героизацией нацизма, пишет РИА Новости.

В поддержку резолюции проголосовали 118 стран. Среди поддержавших документ – Российская Федерация, КНР, Израиль. Против выступили 49 стран, а воздержались – 14.

Так, против проголосовали Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Украина, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Эстония, Чехия, Финляндия, Грузия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Литва, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Молдавия, Словения, Испания, Швеция и другие.

Документ содержит рекомендации для стран о принятии надлежащих конкретных мер, «в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

Авторами резолюции осуждаются инциденты, которые направлены на героизацию и пропаганду нацизма, в частности нанесение пронацистских граффити и рисунков, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.

Кроме того, документ призывает государства обратить внимание на вопрос необходимости ликвидации всех форм расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе законодательно.

Также резолюцией осуждается применение образовательных материалов, содержащих в себе пропаганду расизма, дискриминации, ненависти и насилия на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.