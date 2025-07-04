Григорий Азаренок, СТВ:

Где лучше всего провести время в Беларуси?

Дарья Нещадим, корреспондент телеканала ОНТ:

Для меня праздник – это Минский полумарафон, который проходит в сентябре. Еще есть, кстати, слоты, можно приезжать. Я ездила на старт российский, всех звала, с кем общалась, на старт наш белорусский, потому что он у нас самый масштабный. И это очень классно.

Григорий Азаренок:

У тебя уже надо в килограммах эти медали высчитывать.

Дарья Нещадим:

Уже тяжеловато. Они уже раньше висели на чем-то, а потом вот эти вот их подставки стали как-то сваливаться, стали коситься в какую-то сторону. Я уже их просто поворачиваю в такую шуфлядочку.