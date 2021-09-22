Газовый кризис наступил? Перед зимой в Европе газохранилища заполнены на 72%

Газовый кризис, которого так опасались в Европе, похоже, наступил. Газохранилища там заполнены всего лишь на 72 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А накануне зимы это грозит катастрофой.

От цены на голубое топливо европолитиков бросает в жар. Взлетев почти до 1 000 долларов за 1 000 кубометров, она слегка упала, но непонятно, надолго ли. Европа обвинила во всем Россию, которая сократила поставки газа. В ситуацию даже вмешались США, которые призвали ее увеличить транзит через Украину.