Газовый кризис наступил? Перед зимой в Европе газохранилища заполнены на 72%

Газовый кризис, которого так опасались в Европе, похоже, наступил. Газохранилища там заполнены всего лишь на 72 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А накануне зимы это грозит катастрофой.
Газовый кризис, которого так опасались в Европе, похоже, наступил. Газохранилища там заполнены всего лишь на 72 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А накануне зимы это грозит катастрофой.
От цены на голубое топливо европолитиков бросает в жар. Взлетев почти до 1 000 долларов за 1 000 кубометров, она слегка упала, но непонятно, надолго ли. Европа обвинила во всем Россию, которая сократила поставки газа. В ситуацию даже вмешались США, которые призвали ее увеличить транзит через Украину.
И уже появились первые жертвы кризиса. В Британии из-за высоких цен на газ закрылись два завода по выпуску минеральных удобрений и пять энергетических компаний. Еще четыре готовы объявить о прекращении работы. Такие перспективы не греют.