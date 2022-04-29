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Газовых запасов на месяц. Сербия разрабатывает меры для защиты от энергетического кризиса

29 апреля 2022 08:23
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Новости Сербии. Сербия готовится к перебоям с поставками российского газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страна разрабатывает экстренные меры для защиты от энергетического кризиса.  

Газовых запасов на месяц. Сербия разрабатывает меры для защиты от энергетического кризиса-1

Власти рассматривают вариант импорта энергоносителей через Венгрию. Иначе голубому топливу придется искать замену. В большинстве случаев это будет мазут, сообщили в Министерстве энергетики Сербии. Там также подтвердили, что допускают сокращение поставок из России. В этом случае гражданам придется сократить потребление энергоресурсов.  

Газовых запасов на месяц. Сербия разрабатывает меры для защиты от энергетического кризиса-4

Сейчас газовых запасов Сербии хватит чуть более, чем на месяц. Ранее Россия прекратила поставки голубого топлива в Болгарию и Польшу после отказа платить за него в рублях.  

# Газ # Фотофакт

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