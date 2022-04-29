Газовых запасов на месяц. Сербия разрабатывает меры для защиты от энергетического кризиса

Новости Сербии. Сербия готовится к перебоям с поставками российского газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страна разрабатывает экстренные меры для защиты от энергетического кризиса.

Власти рассматривают вариант импорта энергоносителей через Венгрию. Иначе голубому топливу придется искать замену. В большинстве случаев это будет мазут, сообщили в Министерстве энергетики Сербии. Там также подтвердили, что допускают сокращение поставок из России. В этом случае гражданам придется сократить потребление энергоресурсов.