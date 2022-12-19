Газовые хранилища в Германии стремительно сокращаются

Новости Германии. Газовые хранилища в Германии стремительно пустеют. Из-за рекордно низких температур запасы сокращаются каждый день более чем на процент. При этом потребление только растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сложившейся ситуации цели по экономии газа достичь не удастся. А этот декабрь может выдаться одним из самых холодных за последнее десятилетие. Об этом предупредил глава Федерального сетевого агентства. Он подчеркнул, что частный сектор и промышленность потребляют слишком много голубого топлива. Ситуацию также усугубляют проблемы с атомными электростанциями во Франции. Из-за чего большое количество газа тратится на производство электроэнергии для ее дальнейшей отправки в соседнее государство.