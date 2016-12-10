Газированный сироп от кашля: жители Гонконга пробуют белорусские продукты

Это, кстати, первое большое интервью нового посла Франции – отрадно, что нашей программе. На следующей неделе французский дипломат вручит верительные грамоты Президенту Беларуси. Не удивительно, что мсье Канесс еще не увидел толком Беларусь и не распробовал нашу кухню. Но даже вскользь затронув гастрономическую тему, при одном лишь упоминании титульных блюд, становится понятно, что разное едим.

Была такая история: французу предложили попробовать борщ и знаете, что он сказал? А зачем вы салат варите? Две европейские страны, и такое различие вкусов обнаруживается. Что уж говорить о вкусах Азии, например. В Интернете появился недавно ролик, где белорусские продукты дают попробовать жителям Гонконга. Для поднятия настроения покажем фрагмент.