Прямой эфир

Газированный сироп от кашля: жители Гонконга пробуют белорусские продукты

10 декабря 2016 16:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Это, кстати, первое большое интервью нового посла Франции – отрадно, что нашей программе. На следующей неделе французский дипломат вручит верительные грамоты Президенту Беларуси. Не удивительно, что мсье Канесс еще не увидел толком Беларусь и не распробовал нашу кухню. Но даже вскользь затронув гастрономическую тему, при одном лишь упоминании титульных блюд, становится понятно, что разное едим.

Была такая история: французу предложили попробовать борщ и знаете, что он сказал? А зачем вы салат варите? Две европейские страны, и такое различие вкусов обнаруживается. Что уж говорить о вкусах Азии, например. В Интернете появился недавно ролик, где белорусские продукты дают попробовать жителям Гонконга. Для поднятия настроения покажем фрагмент.

# Продукты питания

Другие новости рубрики

Все новости
Хотел убежать, но взрывная волна откинула назад: очевидец взрыва поезда в Болгарии
10 декабря 2016 13:59

Хотел убежать, но взрывная волна откинула назад: очевидец взрыва поезда в Болгарии

Фотофакт: в янтаре обнаружен хвост пернатого динозавра
10 декабря 2016 12:52

Фотофакт: в янтаре обнаружен хвост пернатого динозавра

Момент, когда поезд в болгарском Хитрино сошел с рельсов, попал на видео
10 декабря 2016 11:13

Момент, когда поезд в болгарском Хитрино сошел с рельсов, попал на видео