Газа в Украине может не хватить до конца отопительного сезона
Новости Украины. Украинцев перед началом холодов предупреждают о неизбежном энергетическом кризисе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хранилища газа заполнены не полностью. В стране опасаются, что топлива может не хватить до конца отопительного сезона.
О сложности ситуации уже открыто говорят не только эксперты, но и политики. Больно бьет сократившийся транзит топлива в Европе.
Венгрия и «Газпром» подписали новый многолетний контракт о поставках газа через территории Австрии и Сербии. Официальному Киеву эта новость не понравилась.
Природный газ на украинской бирже подорожал почти до полутора тысяч долларов за тысячу кубометров. Это максимум за всю историю.