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Газа в Украине может не хватить до конца отопительного сезона

04 октября 2021 07:41
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Новости Украины. Украинцев перед началом холодов предупреждают о неизбежном энергетическом кризисе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хранилища газа заполнены не полностью. В стране опасаются, что топлива может не хватить до конца отопительного сезона.  

Газа в Украине может не хватить до конца отопительного сезона-1

О сложности ситуации уже открыто говорят не только эксперты, но и политики. Больно бьет сократившийся транзит топлива в Европе.  

Газа в Украине может не хватить до конца отопительного сезона-4

Венгрия и «Газпром» подписали новый многолетний контракт о поставках газа через территории Австрии и Сербии. Официальному Киеву эта новость не понравилась.  

Газа в Украине может не хватить до конца отопительного сезона-7

Природный газ на украинской бирже подорожал почти до полутора тысяч долларов за тысячу кубометров. Это максимум за всю историю.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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