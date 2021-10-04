Газа в Украине может не хватить до конца отопительного сезона

Новости Украины. Украинцев перед началом холодов предупреждают о неизбежном энергетическом кризисе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хранилища газа заполнены не полностью. В стране опасаются, что топлива может не хватить до конца отопительного сезона.

О сложности ситуации уже открыто говорят не только эксперты, но и политики. Больно бьет сократившийся транзит топлива в Европе.

Венгрия и «Газпром» подписали новый многолетний контракт о поставках газа через территории Австрии и Сербии. Официальному Киеву эта новость не понравилась.