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Гавань полная медуз. Свидетелями необычного зрелища стали жители итальянского города

10 апреля 2021 12:45
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Новости Италии. Гавань полная медуз – свидетелями необычного зрелища стали жители северного итальянского портового города Триест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гавань полная медуз. Свидетелями необычного зрелища стали жители итальянского города-1

Экологи объяснили такое скопление: морских обитателей занесли в гавань течения. Они дрейфовали у поверхности, поскольку температура воды там выше.

Местные жители успели заполонить социальные сети вот такими снимками и видео. В центре внимания была медуза корнерот, одна из самых крупных, обитающих в Средиземном море.

# Животные # Фотофакт

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