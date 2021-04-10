Гавань полная медуз. Свидетелями необычного зрелища стали жители итальянского города

Новости Италии. Гавань полная медуз – свидетелями необычного зрелища стали жители северного итальянского портового города Триест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экологи объяснили такое скопление: морских обитателей занесли в гавань течения. Они дрейфовали у поверхности, поскольку температура воды там выше.

Местные жители успели заполонить социальные сети вот такими снимками и видео. В центре внимания была медуза корнерот, одна из самых крупных, обитающих в Средиземном море.