Прямой эфир

Гагин: Киев может применить ракеты ATACMS по российской территории

23 октября 2023 08:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Киев может применить ракеты ATACMS для нанесения удара по территории России, однако у страны есть возможности для ответа. Об этом пишет РИА Новости.

Он назвал режим президента Украины Владимира Зеленского «обезьяной с гранатой», которая может бездумно напасть на любые объекты на территории Российской Федерации. Гагин убежден, что Минобороны РФ справится с этой задачей.

По его словам, Украина получила небольшую партию ракет ATACMS и будет их использовать «по полной программе». Он заметил также, что в ближайшее время новые поставки таких ракет могут не осуществиться, если вообще состоятся.

Президент Росси Владимир Путин считает передачу Украине ракет ATACMS ошибкой США. Он подчеркнул, что эти вооружения представляют дополнительную угрозу, но не способны радикально изменить обстановку на линии боевого соприкосновения, а Россия сможет отразить эти атаки.

# Оружие и боеприпасы

Другие новости рубрики

Все новости
Армия Израиля нанесла более 320 ударов по целям в секторе Газа
23 октября 2023 08:49

Армия Израиля нанесла более 320 ударов по целям в секторе Газа

Премьер Японии заявил о возможном мире с Россией
23 октября 2023 08:34

Премьер Японии заявил о возможном мире с Россией

ЦАХАЛ: наземная операция в Газе неизбежна, если ХАМАС не освободит заложников
23 октября 2023 08:33

ЦАХАЛ: наземная операция в Газе неизбежна, если ХАМАС не освободит заложников