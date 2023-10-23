Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Киев может применить ракеты ATACMS для нанесения удара по территории России, однако у страны есть возможности для ответа. Об этом пишет РИА Новости.

Он назвал режим президента Украины Владимира Зеленского «обезьяной с гранатой», которая может бездумно напасть на любые объекты на территории Российской Федерации. Гагин убежден, что Минобороны РФ справится с этой задачей.

По его словам, Украина получила небольшую партию ракет ATACMS и будет их использовать «по полной программе». Он заметил также, что в ближайшее время новые поставки таких ракет могут не осуществиться, если вообще состоятся.

Президент Росси Владимир Путин считает передачу Украине ракет ATACMS ошибкой США. Он подчеркнул, что эти вооружения представляют дополнительную угрозу, но не способны радикально изменить обстановку на линии боевого соприкосновения, а Россия сможет отразить эти атаки.