G4Media: в Румынии парламент отменил выступление Зеленского

Неожиданным поворотом визита украинского лидера Владимира Зеленского в Румынию стало то, что было отменено парламентское заседание, на котором он должен был выступать. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на G4Media.

«Назначенное на сегодня совместное заседание по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского не состоится», – говорится в публикации.

Причина может заключаться в вопросах безопасности. В настоящее время Владимир Зеленский прибыл в Бухарест, где его встречал министр иностранных дел Румынии. В ходе своего визита он должен будет встретиться с румынскими президентом и премьер-министром. Это не первый случай, когда Зеленскому отказывают в праве выступить в парламенте.