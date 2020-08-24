Футбольные фанаты устроили беспорядки в Париже после финала Лиги чемпионов
Новости Франции. 148 человек задержали в Париже после финала Лиги чемпионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ежегодный международный турнир по футболу состоялся 23 августа. Победу в нём одержал мюнхенский клуб «Бавария». Фанаты проигравшего французского «ПСЖ» после окончания матча устроили беспорядки.
Собравшись на Елисейских полях, болельщики жгли файеры и взрывали петарды, а также выкрикивали антиправительственные лозунги и поджигали мусорные баки. Наиболее агрессивные футбольные фанаты попытались пробиться на площадь Шарля де Голля.
Для разгона дебоширов правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ. Задержаны почти 150 человек, ещё более 400 оштрафованы за несоблюдение карантинных мер.