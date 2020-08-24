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Футбольные фанаты устроили беспорядки в Париже после финала Лиги чемпионов

24 августа 2020 07:41
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Новости Франции. 148 человек задержали в Париже после финала Лиги чемпионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ежегодный международный турнир по футболу состоялся 23 августа. Победу в нём одержал мюнхенский клуб «Бавария». Фанаты проигравшего французского «ПСЖ» после окончания матча устроили беспорядки.  

Футбольные фанаты устроили беспорядки в Париже после финала Лиги чемпионов -1

Собравшись на Елисейских полях, болельщики жгли файеры и взрывали петарды, а также выкрикивали антиправительственные лозунги и поджигали мусорные баки. Наиболее агрессивные футбольные фанаты попытались пробиться на площадь Шарля де Голля.  

Футбольные фанаты устроили беспорядки в Париже после финала Лиги чемпионов -4

Для разгона дебоширов правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ. Задержаны почти 150 человек, ещё более 400 оштрафованы за несоблюдение карантинных мер.  

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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