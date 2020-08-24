Футбольные фанаты устроили беспорядки в Париже после финала Лиги чемпионов

Новости Франции. 148 человек задержали в Париже после финала Лиги чемпионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодный международный турнир по футболу состоялся 23 августа. Победу в нём одержал мюнхенский клуб «Бавария». Фанаты проигравшего французского «ПСЖ» после окончания матча устроили беспорядки.

Собравшись на Елисейских полях, болельщики жгли файеры и взрывали петарды, а также выкрикивали антиправительственные лозунги и поджигали мусорные баки. Наиболее агрессивные футбольные фанаты попытались пробиться на площадь Шарля де Голля.