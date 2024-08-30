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FT: Зеленского критикуют за неудачи ВСУ на Восточном направлении

30 августа 2024 12:27
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Украинский лидер Владимир Зеленский подвергся критике за провалы Вооруженных сил Украины на востоке страны и атаку на Курскую область. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Ослабление позиций Вооруженных сил Украины в ДНР в связи с переброской сил в Курскую область дало возможность российским войскам одержать победу под Красноармейском (Покровском), вынудив ВСУ отступить. Ситуацию под Красноармейском украинские аналитики назвали «хаосом» и «провалом», обвинив в этом военное руководство.

Проблемы усугубляет нехватка опытных бойцов, снарядов и укреплений. FT отмечает, что сдача Красноармейска усилит позиции Российской Федерации и ослабит Киев на этом направлении.

# Международная политика

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