Украинский лидер Владимир Зеленский подвергся критике за провалы Вооруженных сил Украины на востоке страны и атаку на Курскую область. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Ослабление позиций Вооруженных сил Украины в ДНР в связи с переброской сил в Курскую область дало возможность российским войскам одержать победу под Красноармейском (Покровском), вынудив ВСУ отступить. Ситуацию под Красноармейском украинские аналитики назвали «хаосом» и «провалом», обвинив в этом военное руководство.

Проблемы усугубляет нехватка опытных бойцов, снарядов и укреплений. FT отмечает, что сдача Красноармейска усилит позиции Российской Федерации и ослабит Киев на этом направлении.