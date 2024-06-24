FT: в Евросоюзе нашли лазейку для обхода вето Венгрии на закупку оружия

Евросоюз создал механизмы, позволяющие обойти право вето Венгрии на покупку оружия Украине за счет замороженных российских активов. Об этом заявил ерховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Financial Times, пишет ТАСС.

При этом Венгрия, которая отклонила предложение об использовании активов России, не будет принимать участие в решении.

ЕС предложил Венгрии схему, подобную той, что обсуждалась с НАТО, но руководство страны отклонило ее. Главы МИД стран ЕС будут рассматривать схему наложения вето 24 июня.

ЕК намерена закупать оружие для Украины на средства, вырученные от реинвестирования средств, замороженных в российских активах, рассчитывая получать 2,5-3 млрд евро в год.