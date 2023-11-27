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FT: в ЕС могут уничтожить тысячи тонн кофе и какао из-за закона о лесах

27 ноября 2023 12:27
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В рамках нового закона ЕС, предусматривающего запрет на ввоз товаров, изготовленных с использованием вырубки лесов и детского труда, могут быть ликвидированы многие тысячи тонн кофе в зернах и в какао, хранящиеся на складах ЕС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

От производителей требуют либо реализовать запасы к декабрю 2024 года, либо продавать их за пределы ЕС. На счетах ЕС хранится около 200 тыс. тонн какао и 150 тыс. тонн кофе. Из-за отсутствия ясных указаний со стороны правительства ЕС и Брюсселя они могут быть уничтожены. Это может вызвать сбои в цепи поставок от фермеров до потребителей.

# Экономика

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