FT: страны НАТО отказываются всерьёз обсуждать вступление Украины в Альянс

Государства, входящие в Североатлантический альянс, признают, что присоединение Украины к НАТО не представляется возможным в короткой перспективе. Рассматривать всерьез этот вопрос они пока отказываются.

Все члены Альянса солидарны с тем, что серьезно обсуждать вступление Украины в НАТО сейчас бессмысленно. Об этом пишет издание Financial Times, информирует РИА Новости. Тридцать одна страна согласилась с тем, что присоединение Украины – это долгосрочный вариант, который не может быть принят к рассмотрению, пока продолжается украинский конфликт.

Ранее сообщалось, что действия со стороны НАТО вызывает у киевских властей очень сильное раздражение. Замглавы офиса Зеленского Сибига заявил, что Украине нужны реальные результаты и гарантии. Киев рассчитывает на определенные действия в ответ на заявку о присоединении к НАТО.