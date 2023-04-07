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FT: страны НАТО отказываются всерьёз обсуждать вступление Украины в Альянс

07 апреля 2023 07:45
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Государства, входящие в Североатлантический альянс, признают, что присоединение Украины к НАТО не представляется возможным в короткой перспективе. Рассматривать всерьез этот вопрос они пока отказываются.

Все члены Альянса солидарны с тем, что серьезно обсуждать вступление Украины в НАТО сейчас бессмысленно. Об этом пишет издание Financial Times, информирует РИА Новости. Тридцать одна страна согласилась с тем, что присоединение Украины – это долгосрочный вариант, который не может быть принят к рассмотрению, пока продолжается украинский конфликт.

Ранее сообщалось, что действия со стороны НАТО вызывает у киевских властей очень сильное раздражение. Замглавы офиса Зеленского Сибига заявил, что Украине нужны реальные результаты и гарантии. Киев рассчитывает на определенные действия в ответ на заявку о присоединении к НАТО.

# Международная политика

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