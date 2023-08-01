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FT: США договорились с Болгарией и Южной Кореей на поставку снарядов в Украину

01 августа 2023 07:32
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Власти США подписали договоры о снабжении Украины снарядами калибра 155 мм с Болгарией и Республикой Корея, а кроме того, проводят переговоры с Японией. Об этом сообщила газета Financial Times, передает ТАСС.

По словам официальных представителей США, Штаты уже заключили договора с Болгарией и Южной Кореей и к 2025 финансовому году намерены довести объемы производства до 90 тыс. снарядов в месяц по сравнению с нынешним объемом производства в 24 тыс. снарядов. США также модернизируют предприятия оборонной промышленности в Канаде и строят новые линии сборки в Техасе, Айове, Арканзасе и Канзасе.

Американские союзники уже обучили 66 тыс. украинских военных и поставили боеприпасов и оружия на сумму 43 млрд. долларов, однако этого оказалось недостаточно для полного удовлетворения потребностей Украины в 155-мм снарядах. Эти боеприпасы являются основным видом боеприпасов для современных артиллерийских систем, включая американские M777 и M109.

# Оружие и боеприпасы

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