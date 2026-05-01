FT: лидеры ЕС попытались обуздать ожидания Зеленского о скором вступлении Киева

Несколько лидеров стран-участниц ЕС на саммите на Кипре попробовали усмирить надежды Владимира Зеленского касаемо скорости вступления Киева в Евросоюз, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

В материале сказано, что до Зеленского была донесена «горькая правда» – вступление Киева в ЕС станет не таким простым, как он полагает.

При этом, как указывается, ряд чиновников недовольны недавним предложением Парижа и Берлина о поэтапном вхождении Украины в Евросоюз с малыми выгодами, ведь это может означать получение полноправного членства Киевом лишь спустя десятилетия.

Фото: pixabay