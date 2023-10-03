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FT: Индия потребовала от Канады отозвать около 40 дипломатов

03 октября 2023 08:23
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Около 40 канадских дипломатов должны вернуться на родину до 10 октября, в противном случае Индия может лишить их дипломатического статуса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Это случилось после высылки из Канады старшего дипломата Индии, в связи с предположениями о причастности спецслужб страны к делу об убийстве лидера сикхской общины. В качестве ответной меры Индия вызвала посла Канады. В результате отношения между странами ухудшились, и посольство Индии в Канаде прекратило выдачу виз, а индийцам было предложено избегать поездок в Канаду.

# Международная политика

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