FT: G7 и Европейский союз хотят запретить поставки трубопроводного газа из России

Страны «Большой семерки» (G7) и члены Европейского союза намереваются ввести запрет на экспортирование российского газа по остановленным трубопроводам, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

На ближайшем саммите в Хиросиме руководители стран G7 намерены вынести постановление, не позволяющее восстановить экспорт российского трубопроводного газа в страны Европы, такие как Польша и Германия. Это станет впервые, когда страны Запада перекрывают трубопроводную торговлю газом. При этом западные лидеры намерены наращивать экономическое воздействие на РФ, чтобы предотвратить увеличение ее прибыли от продажи энергоносителей.

По мнению анонимного чиновника, наложение запрета на восстановление функционирования газовых трубопроводов России требуется для предоставления гарантии в том, что в дальнейшем партнеры не вернутся к пересмотру этого вопроса. «Большая семерка» рассчитывает и дальше снижать потребление российских энергоносителей, до урегулирования украинского конфликта.

Кроме того, ЕС выступил с идеей прекратить подачу российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу, за вычетом Венгрии, Словакии и Чехии, принимающих нефть по южной ветке трубопровода «Дружба». Данное предложение будет рассматриваться как часть нового, 11-го пакета антироссийских санкций ЕС.