FT: евро рухнет в случае использования замороженных активов России

Европейский центральный банк предупредил Еврокомиссию о вероятных негативных последствиях перенаправления платежей по облигациям Центрального банка России на помощь Украине. Об этом сообщила Financial Times, пишет РИА Новости.

По мнению банка, это может плохо сказаться на доверии к евро и повлечь за собой диверсификацию резервов и торговли на базе этой денежной единицы. Также европейский регулятор отметил, что такое решение может подвигнуть другие центробанки отказаться от использования евро. Они могут перейти на другие валюты. Это произойдет с большей вероятностью, если ЕС предпримет такое решение без содействия стран «Большой семерки».

По данным Еврокомиссии, страны Евросоюза заморозили более 200 миллиардов евро активов Центрального банка России. Однако нет никаких правовых оснований для использования этих средств для помощи Украине. Министерство иностранных дел России характеризует замораживание активов как хищение.