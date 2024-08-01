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FT: дипломаты США и ЕС провели срочные переговоры после убийства Хании

01 августа 2024 08:34
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После убийства Исмаила Хании, главы политбюро совета ХАМАС, американские и европейские дипломаты провели срочные консультации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Представители ЕС Энрике Мора и США Бретт Макгурк провели отдельные переговоры в Тегеране и Саудовской Аравии одновременно, стремясь отговорить Тегеран от ответного удара по Израилю. ХАМАС возложил вину за смерть Хании на Израиль и США, поклявшись принять ответные меры.

Представители Пентагона отказались от каких-либо комментариев, а представители израильской армии хранили молчание. Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов осудил убийство Хании, заявив, что оно может привести к новой эскалации. 

По данным The New York Times, верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ нанести удар по Израилю в качестве возмездия.

# Международная политика

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