FT: дипломаты США и ЕС провели срочные переговоры после убийства Хании

После убийства Исмаила Хании, главы политбюро совета ХАМАС, американские и европейские дипломаты провели срочные консультации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Представители ЕС Энрике Мора и США Бретт Макгурк провели отдельные переговоры в Тегеране и Саудовской Аравии одновременно, стремясь отговорить Тегеран от ответного удара по Израилю. ХАМАС возложил вину за смерть Хании на Израиль и США, поклявшись принять ответные меры.

Представители Пентагона отказались от каких-либо комментариев, а представители израильской армии хранили молчание. Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов осудил убийство Хании, заявив, что оно может привести к новой эскалации.

По данным The New York Times, верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ нанести удар по Израилю в качестве возмездия.