ФСБ задержала сотрудницу ЮВО по подозрению в передаче данных ГУР Украины

По сообщению Федеральной службы безопасности Ростовской области, по одному из подозреваемых в сотрудничестве с украинской спецслужбой был задержан служащий одной из войсковых частей Южного военного округа. Об этом пишет РИА Новости.

По версии ФСБ, уроженка Ростова-на-Дону через мессенджер Signal передавала представителю военной разведки Украины сведения о размещении частей и подразделений Вооруженных сил России.

В январе в 2023 года девушка устроилась в военную часть, где занималась сбором и отправкой информации о военных арсеналах и базах. В отношении нее было возбуждено уголовное дело о госизмене. Сейчас сотрудница уволилась из Министерства обороны и работает в коммерческом предприятии.