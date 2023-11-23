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ФСБ задержала агента ВСУ, готовившего теракт против российского офицера

23 ноября 2023 09:06
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По данным ФСБ, в Воронеже был задержан гражданин Украины, который подозревается в подготовке убийства офицера российской армии. Об этом пишет РИА Новости.

Задержанный, завербованный украинскими специальными службами, прошел обучение и был направлен в РФ с целью убийства российского офицера с помощью устройства взрывного типа.

У него были изъяты самодельная бомба и поддельный российский паспорт. Для сокрытия подозреваемый пользовался велосипедом и спецодеждой службы по доставке продуктов. Он дал признательные показания о том, что сотрудничал со спецслужбами Украины. По факту незаконного владения взрывчатыми устройствами возбуждено дело по статье.

 

# Международная политика

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