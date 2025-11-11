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ФСБ сорвала операцию Украины и Британии по угону МиГ-31 с ракетой «Кинжал»

11 ноября 2025 08:37
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ФСБ сорвала операцию Украины и Британии по угону МиГ-31 с ракетой «Кинжал»-0

ФСБ Украины объявила о срыве попытки захвата российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал», организованного украинской разведкой при содействии британских спецслужб. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, самолет планировалось переправить через границу и направить на базу НАТО в Румынии, где он подлежал уничтожению средствами ПВО.

Для осуществления плана украинская сторона попыталась вербовать российских летчиков, предложив им крупную сумму денег и зарубежное гражданство.

Фото: pixabay

# Международная политика # ФСБ

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