ФСБ сорвала операцию Украины и Британии по угону МиГ-31 с ракетой «Кинжал»

ФСБ Украины объявила о срыве попытки захвата российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал», организованного украинской разведкой при содействии британских спецслужб. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, самолет планировалось переправить через границу и направить на базу НАТО в Румынии, где он подлежал уничтожению средствами ПВО.

Для осуществления плана украинская сторона попыталась вербовать российских летчиков, предложив им крупную сумму денег и зарубежное гражданство.

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