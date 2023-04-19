ФСБ России предотвратила диверсию со стороны Украины на объекты энергосистемы Керчи

Российский силовые структуры не допустили диверсию на объекте энергетической системы Крыма, сообщает ФСБ РФ.

По информации Федеральной службы безопасности России, подозреваемый, который готовился осуществить диверсию, задержан. Им оказался гражданин Российской Федерации и Украины, пишет РИА Новости. В жилье, где проживал мужчина, обнаружены самодельное взрывное устройство и средства связи с заказчиками. Переписку подозреваемый вел с сотрудниками украинских спецслужб, они выступали в роли координаторов.

Мужчине, готовившему диверсию, предъявлены обвинения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет или пожизненное заключение.