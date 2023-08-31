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ФСБ России нейтрализовала украинскую ДРГ в Брянской области

31 августа 2023 07:50
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В Брянской области 31 августа сотрудниками ФСБ России во взаимодействии с Росгвардией и МВД была ликвидирована диверсионная группа, в которую входили представители силовых структур Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности, передает РИА Новости.

Двое из них были ликвидированы, пять боевиков арестованы. Каждый располагал целым арсеналом боевого оружия. Группировка разрабатывала серию террористических актов на территории России на объектах военной и энергетической инфраструктуры. В настоящее время решается вопрос о заведении уголовного дела.

# Международная политика

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