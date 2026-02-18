ФСБ РФ задержала жителя Челябинска, готовившего теракт

ФСБ РФ задержан житель Челябинска, планировавший теракт под кураторством спецслужб Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Сообщается, что задержанный гражданин РФ, 2007 г. р., планировал совершение теракта. Для этих целей он готовил самодельное взрывное устройство.

Согласно данным, мужчина сам связался с украинским куратором посредством Telegram, после чего ему были даны инструкции по изготовлению СВУ. По месту проживания злоумышленника изъято самодельное бризантное взрывчатое вещество – 1,5 кг, средства связи, а также личный дневник, где мужчина вел записи на украинском языке.

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