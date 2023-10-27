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ФСБ РФ задержала в Запорожской области членов агентурных групп разведки Украины

27 октября 2023 09:15
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В ходе спецоперации в Запорожской области ФСБ России пресекла действия сразу трех агентурных групп, деятельность которых координировалась военной разведкой Украины. Об этом пишет РИА Новости.

За сбор оперативной информации и психологическое влияние на жителей области были задержаны владельцы информационных ресурсов «РИА-Мелитополь» и Telegram-чата «Мелитополь – Це Украина». Один из них, оказавший вооруженное сопротивление, был ликвидирован. Арестованные признались, что работали на украинскую разведку. По факту задержания было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению деятельности террористического характера, публичного оправдания или пропаганды терроризма.

# Международная политика

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