ФСБ РФ задержала в Запорожской области членов агентурных групп разведки Украины

В ходе спецоперации в Запорожской области ФСБ России пресекла действия сразу трех агентурных групп, деятельность которых координировалась военной разведкой Украины. Об этом пишет РИА Новости.

За сбор оперативной информации и психологическое влияние на жителей области были задержаны владельцы информационных ресурсов «РИА-Мелитополь» и Telegram-чата «Мелитополь – Це Украина». Один из них, оказавший вооруженное сопротивление, был ликвидирован. Арестованные признались, что работали на украинскую разведку. По факту задержания было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению деятельности террористического характера, публичного оправдания или пропаганды терроризма.