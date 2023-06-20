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ФСБ РФ задержала в Нальчике 44-летнего украинца по подозрению в шпионаже в пользу СБУ

20 июня 2023 08:21
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Федеральная служба безопасности РБ (ФСБ) арестовала украинского гражданина по подозрению в шпионской деятельности в интересах Службы безопасности Украины (СБУ), пишет ТАСС.

Это случилось в Нальчике, городе в Кабардино-Балкарской Республики. По информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, арестованный 44-летний гражданин Украины занимался сбором и последующей передачей военной информации сотруднику иностранной спецслужбы, действовавшему по заданию СБУ. Предполагалось, что эта информация будет использована против безопасности РФ в ходе специальной военной операции. 

ФСБ возбудила уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж), за которую предусмотрено от 10 до 20 лет заключения. Расследование и следственные действия продолжаются.

# Международная политика

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