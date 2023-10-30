ФСБ РФ задержала россиянина, передавшего Украине данные об укреплениях в Крыму

В Севастополе сотрудниками ФСБ был задержан российский гражданин, которого подозревают в передаче информации об оборонительных конструкциях Крыма украинским военным. Об этом пишет РИА Новости.

Он был заключен с поличным по обвинению в совершении госизмены. По сообщению ФСБ, он собирал и пересылал сведения о военных установках с обозначением их географических координат. Подозреваемый был отправлен под стражу Ленинским районным судом г. Севастополя, следствие продолжается. Ему может грозить от 12 лет до пожизненного лишения свободы.