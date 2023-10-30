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ФСБ РФ задержала россиянина, передавшего Украине данные об укреплениях в Крыму

30 октября 2023 09:21
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В Севастополе сотрудниками ФСБ был задержан российский гражданин, которого подозревают в передаче информации об оборонительных конструкциях Крыма украинским военным. Об этом пишет РИА Новости.

Он был заключен с поличным по обвинению в совершении госизмены. По сообщению ФСБ, он собирал и пересылал сведения о военных установках с обозначением их географических координат. Подозреваемый был отправлен под стражу Ленинским районным судом г. Севастополя, следствие продолжается. Ему может грозить от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

# Международная политика

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