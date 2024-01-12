ФСБ РФ задержала польского агента на режимном предприятии

Сотрудники ФСБ РФ за сотрудничество с польскими спецслужбами задержали работника одного из режимного предприятия Пензенской области, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Об этом пишет ТАСС.



Сотрудник наладил связь с представителем польских спецслужб для последующей передачи сведений о работе предприятия в обмен на помощь в переезде за границу. ФСБ зафиксировала противоправные действия мужчины, касающиеся сбора информации об объемах выпускаемой предприятием продукции. В настоящее время в отношении арестованного возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством).