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ФСБ РФ задержала польского агента на режимном предприятии

12 января 2024 12:19
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Сотрудники ФСБ РФ за сотрудничество с польскими спецслужбами задержали работника одного из режимного предприятия Пензенской области, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Об этом пишет ТАСС.
 
Сотрудник наладил связь с представителем польских спецслужб для последующей передачи сведений о работе предприятия в обмен на помощь в переезде за границу. ФСБ зафиксировала противоправные действия мужчины, касающиеся сбора информации об объемах выпускаемой предприятием продукции. В настоящее время в отношении арестованного возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством).

# Международная политика

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