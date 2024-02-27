ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины с применением химического оружия

ФСБ России предотвратила теракт, подготовленный украинскими спецслужбами в Запорожской области с применением аналогичного боевого отравляющего вещества BZ. Об этом пишет ТАСС.

Были задержаны трое украинских граждан. Конфискованные вещества используются для изготовления химических средств массового поражения. По факту случившегося возбуждено дело по статьям 355 и 205 Уголовного кодекса Российской Федерации.

BZ – боевое отравляющее вещество с психохимическим действием, используемое для внесения дезорганизации в ряды войск противника. О применении аналога BZ против российских военных генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил еще 19 августа 2022 года. Аналогичное средство было обнаружено в Мелитополе 28 января 2024 года.